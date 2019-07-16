بعد أكثر من 80 عاما خنفساء فولكس فاغن تحال إلى التقاعد

2019/07/16 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “فولكس فاغن” مؤخرا عن إنتاجها لآخر سيارة من سيارات Beetle الملقبة بالخنفساء، والتي أصبحت أسطورة في عالم السيارات خلال العقود الثمانية الفائتة.وجرى الاحتفال بإنتاج آخر سيارة من هذا النموذج في معمل “فولكس فاغن” في ولاية بويبلا المكسيكية، وسط حضور ملفت لوسائل الإعلام، وشخصيات مرموقة في عالم تصنيع السيارات.و خلال الاحتفال قال

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