الخطوط الجوية:نقل 7127 حاجاً الى الديار المقدسة على متن طائرات الناقل الوطني

2019/07/16 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، امس الاثنين، نقلها (7127) حاجا عراقياً على متن طائرات الناقل الوطني الى الديار المقدسة لموسم الحج 1440 هجري 2019 ميلادي خلال المدة من 11/7/2019 ولغاية 15/7/2019 .” وذكرت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “هذه الاعداد توزعت على (24) رحلة مباشرة نفذها الطائر الأخضر من

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