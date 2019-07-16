شرطة واسط تصدر بيانا حول أنباء حدوث انفجار بأحد الأحياء

2019/07/16 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية شرطة واسط، الثلاثاء، بيانا حول أنباء وقوع انفجار بأحد الأحياء.

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