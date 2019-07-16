الفنان اللبناني يوسف تاج يعلن عن طرح أغنيته الجديدة مستشفى مجانين خلال الايام القليلة المقبلة

2019/07/16 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الفنان اللبناني يوسف تاج عن طرح أغنيته الجديدة مستشفى مجانين خلال الايام القليلة المقبلة .وأبدى الفنان اللبناني حرصه الشديد على الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لإطلاق أغنيته ,مبينا ان الاغنية تم تسجيلها في لبنان من كلمات الشاعر حسين اسماعيل، وتوزيع عامر منصور .وأشار تاج الئ ان هذه الأغنية تعد اول عمل غنائي

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