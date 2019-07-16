2019/07/16 | 09:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أذهل المخترع، فرانكي زاباتا، الحضور في العرض المخصص لعيد فرنسا الوطني، بكشفه عن تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران.
وخلال العرض قام المخترع بحمل بندقية “إم-16” في إحدى يديه، واستعرض قدراته على الطيران والمناورة بسرعة عالية في الجو على جهاز Flyboard Air طائر كان قد صممه بنفسه.
وتبعا للمخترع فإن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أذهل المخترع، فرانكي زاباتا، الحضور في العرض المخصص لعيد فرنسا الوطني، بكشفه عن تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران.
وخلال العرض قام المخترع بحمل بندقية “إم-16” في إحدى يديه، واستعرض قدراته على الطيران والمناورة بسرعة عالية في الجو على جهاز Flyboard Air طائر كان قد صممه بنفسه.
وتبعا للمخترع فإن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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