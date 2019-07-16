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فرنسا: تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران


فرنسا: تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران
2019/07/16 | 09:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

أذهل المخترع، فرانكي زاباتا، الحضور في العرض المخصص لعيد فرنسا الوطني، بكشفه عن تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران.

وخلال العرض قام المخترع بحمل بندقية “إم-16” في إحدى يديه، واستعرض قدراته على الطيران والمناورة بسرعة عالية في الجو على جهاز Flyboard Air طائر كان قد صممه بنفسه.

وتبعا للمخترع فإن […]

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