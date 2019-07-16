2019/07/16 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت دراسة فن الخط العربي تحظى في الآونة الأخيرة بشعبية في روسيا، حيث يزداد عدد الراغبين في تعلمه سواء أكانوا مسلمين أم مصممين وطلابا للغة العربية.بيد أن عدد الأماكن، التي يمكن فيها تعلم هذا الخط قليل للغاية في موسكو.ورغم ذلك النقص، فقد أحرز بعض الفنانين الروس نجاحا في هذا المجال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعلم الخط العربي في موسكو قصة أستاذ وطلابه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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