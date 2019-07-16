2019/07/16 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد المستشار السابق في التحالف الدولي كاظم الوائلي، أن العراق لم يعد من أولويات إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب ايران.وقال الوائلي في مقابلة مع قناة دجلة إن ”العراق أصبح جزءا من المشكلة بين طهران وواشنطن بعد اختياره للمعسكر الايراني”.واضاف أن ”الفصائل المسلحة تحاول اقحام العراق بالصراع الامريكي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار سابق في التحالف الدولي: لهذا السبب العراق ليس اولوية لترامب المركز الخبري الوطني.

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