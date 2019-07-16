2019/07/16 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير صحفية بريطانية أن دافيد دي خيا نجم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتجديد عقده مع الشياطين الحمر في صفقة قياسية.وكان مستقبل الحارس الدولي الإسباني في الهواء، في ظل انتهاء عقده بشكل رسمي الصيف المقبل، مما يتيح له الرحيل بالمجان بل والتوقيع لأي نادٍ آخر في يناير القادم.إلا أنه على ما يبدو أن مسؤولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دي خيا يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي خيا يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي خيا يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).