هواوي تعتزم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في دولة أوروبية

2019/07/16 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليار دولار حتى العام 2021 في إيطاليا، وخلق ألف وظيفة.

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