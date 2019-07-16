العبادي: اقسام التشغيل في البصرة تم استغلالها في الدعاية الانتخابية للمحافظ

2019/07/16 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اسعد العبادي، الثلاثاء، ان اقسام التشغيل في محافظة البصرة تم استخدامها واستغلالها في الدعاية الانتخابية للمحافظ وبعض اعضاء مجلس المحافظة، لافتاً الى ان الجهات المختصة لاتوجد لديها قاعدة بيانات عن الاعداد الحقيقية للعمالة الاجنبية في البلاد.وقال العبادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشركات […]

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