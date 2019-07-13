رد مثير من نجم وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز على “عنصرية” يميني فرنسي

2019/07/16 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



رد نجم وقائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، على تغريدة عضو في التجمع الوطني الفرنسي اليميني تمنى ، بطريقة “عنصرية”، فوز المنتخب النيجيري على الجزائر، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكتب اليميني الفرنسي، جوليان أودول، عبر صفحته في موقع “تويتر”، أنه “يتمنى فوز نيجيريا، كي لا يرى الأعلام الجزائرية، ومشاهد العنف، والشغب من قبل الجزائريين في فرنسا”.

وبعد فوز الجزائر، بهدف قاتل لنجمه محرز، رد الأخير على أودول من خلال تغريدة قال فيها إن الركلة الحرة كانت “إهداء لك”، في إشارة إلى الركلة التي جاء منها هدف الفوز.

ونشر رياض محرز علمي فرنسا والجزائر، مع عبارة “نحن معا”، في إشارة إلى رفضه الخطاب “العنصري” من قبل اليمين في فرنسا.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب السنغالي، يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس أمم إفريقيا المقام في مصر.

Pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale, n’attendez rien de #Castaner.



Faites confiance aux 11 joueurs nigérians ! #JeSoutiensLeNigeria #ALGNIG 🇳🇬 pic.twitter.com/Ditlp8fwpT

— Julien Odoul (@JulienOdoul) July 13, 2019

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