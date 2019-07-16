الإدارة الأميركية تصّعد من لهجتها ضد العملات المشفرة وتعتبرها تهديدا للأمن القومي

2019/07/16 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الخزانة الاميركي "ستيفن منوشين" إنه "قلق للغاية" بشأن العملات المشفرة بما في ذلك عملة الليبرا التي تسعى الى اطلاقها "فيسبوك"، مضيفاً أن العملات الرقمية تشكل "تهديدا" للأمن القومي وذلك لامكانية استخدامها في تمويل انشطة غير شرعية

وأن الادارة الاميركية "غير راضية" عن خطط فيسبوك لاطلاق هذه العملة.

وفي وقت سابق حذر رئيس الفدرالي الاميركي "جيروم باول" من مخاطر الليبرا وقال بإنه لن يتم المضي قدما فيها حتى اتمام معالجة كافة المخاوف الرئيسية.

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