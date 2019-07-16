2019/07/16 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شارك البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية بحملة "خلوها أجمل" لتوزيع 3000 رحلة مدرسية على مدارس محافظة نينوى.

ونُفذت الحملة بدعم من صندوق "تمكين" المدعوم من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة.

وجاء توزيع الرحلات المدرسية على مرحلتين الاولى ضمت مدارس الجانب الايمن والأيسر من مدينة الموصل بواقع تسع مدارس (مدرسة الشهيد داود السيد خليل، مدرسة التابعين، مدرسة الوطن، مدرسة ليلى الغفارية، مدرسة الخضراء، الرشيد، مدرسة ذات النظاقين، الاعدادية الشرقية، مدرسة الزهراء).

كما ضمت المرحلة الثانية مدارس الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى بواقع (مدارس تلكيف، مدارس سنجار ، مدارس تلعفر ، مدارس ربيعة، مدارس الحمدانية، مدارس بعشيقة، مدارس البعاج، مدارس القيارة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق «تمكين» يدعم مدارس نينوى بـ3000 رحلة مدرسية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق «تمكين» يدعم مدارس نينوى بـ3000 رحلة مدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).