2019/07/16 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تسويق الحنطة في محافظة نينوى الى أكثر من نصف مليون طن.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، إن “إجمالي التسويق في محافظة نينوى بلغ لليوم 508393,140 طنا”.وأضاف، أن موقف التسويق لفرع نينوى كان وفق جدول التسويق الآتي:سايلو بازوايا/ 105493,700 طنسايلو الوائلية/ 96312,980 طنسايلو مخمور/ 92276,800 طنساحة مشيرفة/71205,960 طنسايلوالموصل/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تعلن ارتفاع معدل تسويق الحنطة في الموصل لأكثر من نصف مليون طن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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