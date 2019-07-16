2019/07/16 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، تعليق العمل بالطاقة الوقودية فيما رفعت حصة محافظة نينوى من مادة البنزين.وذكر بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية , “في الوقت الذي علقت فيه العمل بالبطاقة الوقودية لانتفاء الحاجة لها رفعت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية حصة محافظة نينوى من الوقود الى مليون وتسعمائة الف لتر براقع زيادة وصل الى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق العمل بالبطاقة الوقودية ..



ورفع حصة نينوى من البنزين النعيم نيوز.

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