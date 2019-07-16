2019/07/16 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني ،اليوم الثلاثاء، أن ايران ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دولار من تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام.وقال حسيني في مقابلة مع وكالة انباء فارس، إن “وفدا من البنك المركزي الايراني سيتوجه للعراق بهدف بحث امكانية شراء السلع عبر السيولة المحققة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تجني 5 مليارات دولار من العراق خلال عام واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تجني 5 مليارات دولار من العراق خلال عام واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).