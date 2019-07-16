مستشار سابق في التحالف الدولي: لهذا السبب العراق ليس اولوية لترامب

2019/07/16 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد المستشار السابق في التحالف الدولي كاظم الوائلي، أن العراق لم يعد من أولويات إدارة الرئيس الامري...

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