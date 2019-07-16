تحالف القوى يتحدث عن “معركة حقيقية” قادمة في العراق

2019/07/16 | 09:58

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بغداد:سومر نيوز

أكد القيادي في تحالف القوى حيدر الملا، أن العراق لم يعد أولوية في الاجندة الامريكية والدولية، مبيناً أن...

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