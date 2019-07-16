الدولي السابق سعد قيس : مدرب المنتخب ضعيف فنياً ودورينا يحتاج للتخطيط والتنظيم الصحيح

2019/07/16 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورس محمد – SPORT NOW بين نجم الشرطة السابق سعد قيس ان ظروف خاصة ابعدته عن التواجد مع فريقه الشرطة بالرغم من رغبة النادي بالتجديد معه وانه على تواصل مع الادارة والكادر الفني والاداري وكذلك جمهور الفريق .قيس في تصريح خاص لوكالة sport now قال ” خلال تجربتي وعملي مع نادي الشرطه

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