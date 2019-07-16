الباوي يحذر من مؤامرة لادخال بغداد في ازمة دولية

2019/07/16 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المحلل السياسي حازم الباوي، الثلاثاء، من مخطط قد يكون لادخال بغداد في ازمة دولية من خلال سحب بعض موظفي السفارة الاميركية بحجة التوترات في الخليج.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما كشفت عنه مجلة (فورين بوليسي) الامريكية عن تلقي سفارة واشنطن في بغداد توجيهات بسحب العديد من موظفيها بحاجة الى وقفة […]

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