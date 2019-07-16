النفط تعلق العمل بالبطاقة الوقودية وترفع حصة نينوى من البنزين

2019/07/16 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت وزارة النفط، تعليق العمل بالطاقة الوقودية فيما رفعت حصة محافظة نينوى من مادة البنزين.

وذكر بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "في الوقت الذي علقت فيه العمل بالبطاقة الوقودية لانتفاء الحاجة لها رفعت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية حصة محافظة نينوى من الوقود الى مليون وتسعمائة الف لتر براقع زيادة وصل الى مئتي الف لتر عن الحصة السابقة، فيما تعهدت الشركة بتلبية كامل احتياجات المحافظة من الوقود بالتزامن مع عودة الحياة تدريجيا الى وضعها الطبيعي فضلا عن الاستمرار بدعم مخيمات النازحين".وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين خلال مؤتمر صحفي جمعه بمحافظ نينوى منصور مرعيد ان "الشركة رفعت حصة نينوى في الوقت الحالي الى مليون وتسعمائة الف من مادة البنزين مع الابقاء على حصة زيت الغاز {الكاز} على حالها لكفايتها في الوقت الحالي وزيادتها اذا استوجب الامر، فضلا عن امكانية اطلاق بطاقات النفط الابيض لتجهيز العوائل قبل دخول فصل الشتاء".وأشار الى، ان "وزارة النفط وشركة التوزيع تملك من الخزين الكافي لسد احتياجات المحافظة" مؤكدا ان "زيارته للموصل مع مدراء الهيئات جاء تلبية لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الذي وجه بزيارة الموصل والاطلاع عن قرب على واقع المدينة".كما أكد ياسين "أيضاً أهمية العمل بنظام الزوجي والفردي مع رفع حصة سيارات التاكسي الى خمسين لتر مع إيقاف العمل في الوقت الحالي بالبطاقات الوقودية لانتفاء الحاجة لها" مشيرا الى ان "الشركة رفعت حصص المولدات الى عشرين لتر لكل [كي في] مع رفع حصة المولدات التابعة للمؤسسات الصحية، مطالبا المحافظة بتخصيص قطع اراضي لانشاء محطات حكومية متكاملة متعهدا ايضا بسد احتياجات المحافظة من مادة الأسفلت وبالآجل".من جهته شكر محافظ نينوى منصور المرعيد زيارة وفد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، مبينا ان الزيارة مهمة للاطلاع على واقع المحافظة، مثمنا جهود وزارة النفط في اعادة الحياة الى مدينة الموصل.

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