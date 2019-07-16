2019/07/16 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "ماركا"الإسبانية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في استعادة النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الحالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان جاريث بيل صاحب 30 عامًا قد انتقل للعب في صفوف ريال مدريد صيف عام 2013، قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير بمبلغ قدّر بـ 101 مليون يورو.

ولكن طوال السنوات الماضية، لم يقدم الويلزي جاريث بيل أي شيء يُذكر مع ريال مدريد، وبعد تعاقد المرينجي مع خمس صفقات جديدة هذا الصيف من ضمنهم النجم البلجيكي إيدين هازارد، والشاب البرازيلي رودريجو جوس، وبتواجد أسينسيو، وفينيسيوس جونيور، بات استمرار اللاعب شبه مستحيل.

وأشارت الصحيفة أن" إدارة ريال مدريد ترغب في بيع لاعبها الويلزي جاريث بيل، وسط اهتمام توتنهام ومانشستر يونايتد بضمه".

وأكملت الصحيفة أن" توتنهام قدم عرضًا لاستعادة جاريث بيل من جديد بمبلغ 60 مليون يورو، أملاً في عودة لمستواه الطبيعي".

وأوضحت "ماركا" أن" سبب عدم تلقي جاريث بيل الكثير من العروض خلال هذا الصيف بسبب راتبه الكبير الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، لذلك إذا نجح السبيرز في التعاقد معه، سيحصل معه على نصف ما يحصل عليه مع المرينجي".

بغداد اليوم/ متابعة

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عرضاً مغرياً للحصول على خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وكان اللاعب الكولومبي قريباً من الانتقال إلى نابولي الإيطالي في الأيام الما

بغداد اليوم - بغداد

كشفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة اليوم الاثنين، عن المفاوضات الجارية مع مدربين إثنين صربي وروماني لقيادة احدهم فريق الكرة بالنادي للموسم المقبل، خلفا للمدرب الصربي نيبوتشا الذي ارتبط بعقد تدريبي جديد مع صفاقس التونسي.

وقال

بغداد اليوم - متابعة

عاد مهاجم المنتخب البرازيلي، نيمار،اليوم الاثنين، إلى تدريبات فريقه باريس سان جرمان، وسط أجواء متوترة بينه وناديه الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي، وتصريحاته الأخيرة بخصوص "الريمونتادا" التي حققها مع فريقه السابق برشلو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واخيرا.. توتنهام يقدم عرضًا لشراء جاريث بيل من ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واخيرا.. توتنهام يقدم عرضًا لشراء جاريث بيل من ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).