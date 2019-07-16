وزير الثقافة يكشف تفاصيل خطة إدارة بابل الأثرية

2019/07/16 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني، الثلاثاء، عن تفاصيل خطة إدارة بابل الأثرية بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي، مبينا أن الخطة ستتضمن صيانة وقائية للمعالم الشاخصة في المدينة الأثرية.وقال الحمداني في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ما ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة؛ هو تقديم خطة لإدارة الممتلك

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