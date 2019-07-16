الرشيد ينفي توقف السلف الخاصة بهذه الشريحة

2019/07/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمصرف، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" مستمر بمنح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) مليون كحد ادنى و(٨) مليون كحد اعلى"، مبينا، ان" تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولا تمنح لخلفه".واضاف، ان" هذه السلفة تمنح لحاملي بطاقة (نخيل ) حصرا"، داعيا "كافة الراغبين الى التسليف مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".انتهى..م.م

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