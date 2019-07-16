الامم المتحدة: 820 مليون شخص يواجهون الجوع والموت

2019/07/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا للتقرير الذي نشرته الجارديان البريطانية، ارتفع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام للعام الثالث على التوالي مع زيادة عدد السكان، وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن" ملايين الأطفال لا يحصلون على التغذية التي يحتاجونها.وذكرت منظمة الأمم المتحدة، إن" وتيرة التقدم في تقليص وتقليل عدد الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة بطيئة للغاية".وفي الوقت الذي يزداد عدد الجوعي في العالم تزداد أيضا مخاطر السمنة المرتبطة بسوء التغذية، حيث أفادت منظمة الطفولة أن هناك 338 مليون طفل ومراهق في سن المدرسة يعانون من زيادة الوزن و 672 مليون شخص يعانون من السمنة المفرطة.وأفاد التقرير أن آسيا وإفريقيا تشهدان زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم حيث ان تسعة من بين كل عشرة أطفال يعانون منه.انتهى..م.م

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