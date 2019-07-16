ايران تجني 5 مليارات دولار عبر تصدير الطاقة للعراق

2019/07/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن ايران ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دولار من تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام....

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