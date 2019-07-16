قيمتها نصف ترليون دينار.. مئات المشاريع المتلكئة في بابل جراء “الازمة المالية”

2019/07/16 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ،اليوم الثلاثاء، عن توقف 287 مشروعاً في بابل جراء الازمة المالية، حيث بلغت قيمتها اكثر من 500 مليار دينار.وأشارت الدائرة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إلى أنَّ “الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (,527,000,000,000) مليار […]

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