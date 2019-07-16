النزاهة: أكثر من نصف ترليون دينار صُرِفَت على مشاريع مُتلكئة في بابل

2019/07/16 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة؛ بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (,527,000,000,000) […]

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