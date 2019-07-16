الرشيد: مستمرون بمنح سلفة المتقاعدين ولا صحة لتوقفها

2019/07/16 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، استمراره بمنح سلفة المتقاعدين ولا صحة لتوقفها.

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