مصرف الرشيد: مستمرون بمنح سلفة المتقاعدين ولا صحة لتوقفها

2019/07/16 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلن مصرف الرشيد ، اليوم الثلاثاء ، استمراره بمنح سلفة المتقاعدين ولا صحة لتوقفها. وأكد المصرف، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، استمراره بـ”منح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) مليون كحد ادنى و(٨) مليون كحد اعلى “.وبين، أن ” تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولاتمنح […]

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