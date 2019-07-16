أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (٥٤)

2019/07/16 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (54)متاهة الجرجرةأحمد موسى قريعيلا شك أن كيزان المجلس الإنتقالي الذين تربوا وتترعوا في كنف المخلوع قد تعلموا كيف يُبدِّدون الوقت في تفاصيل صغيرة وتافهة، وترك قوى الثورة تلف حول "متاهة الجرجرة" لتضعف نفسها بنفسها بمرور الوقت فهم يلعبون على عامل الزمن في كل شيء، فإذا شعروا أنهم "محاصرون" وأن الثورة قد ضيقت الخناق عليهم لجأوا إلى "لعبتهم" المفضلة "مت......

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