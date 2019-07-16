صالح أبو طويلة - ج3 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية؟ ....ورقة بحثية

2019/07/16 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_أبو_طويلة توريث الثقافة الجهادية وإدامتها في سياق الإبقاء على الثقافة الجهادية وتنميتها ومراكمتها وتوريثها للأجيال؛ فإنه ينبغي تدوينها وحفظها وأرشفتها، فالجماعات الجهادية التي تتعرض للانتكاسات والصدمات، أو يتعرض قادتها وأفرادها للموت والقتل؛ فإنها تفقد جزءا كبيرا من ثقافتها وتاريخها وتضحيات أبطالها، فلذا يقتضي الأمر بأن يتم الحفاظ على هذا الموروث وتسليمه للأجيال القادمة من خلال أدوات وأساليب سهل......

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