ضبط موظفينِ في بلدية الموصل للاشتباه باختلاسهما أكثر من مليار دينار

وأوضح البيان أن "المتهمين ادَّعيا أنه تمَّ توزيع مبالغ السلفة نقداً على الشركات والمقاولين المستحقين ولم تتم تسويتها، رغم مرور خمسة أشهرٍ على تسلمها"، لافتة إلى أن "رئيس اللجنة موقوف على ذمة قضية أخرى يجري التحقيق فيها".
وأضاف إنه تم "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قررت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
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