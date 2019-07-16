التمييز تصادق على قرار سجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء 7 سنوات

2019/07/16 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صادقت محكمة التمييز الإتحادية على قرار محكمة جنايات كربلاء بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء مدة 7 سنوات.

وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، في بين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أنه "بحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجدت بأن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات كربلاء قد راعت أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة".وأضاف المفتش العام، أن "المدير السابق لدائرة التسجيل العقاري في كربلاء {ح.خ.م} أدين عن جريمة قيامه بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال الأشخاص".وبين القاضي محمد، أن "القرار تضمن الحكم على المدان بالسجن مدة سبع سنوات، وينفذ بالتعاقب مع الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة ذاتها، وإحتفاظ الدوائر المتضررة بحق التعويض أمام المحاكم المدنية.يشار الى أن مدير دائرة التسجيل العقاري السابق في كربلاء قد أدين بأكثر من قضية، ويقضي الآن عقوبة السجن عن قضايا متفرقة.انتهى

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