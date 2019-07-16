2019/07/16 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشوب حريق هائل في ميناء البصرة ووزير النفط يصل إلى موقع الحادث ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشوب حريق هائل في ميناء البصرة ووزير النفط يصل إلى موقع الحادث ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).