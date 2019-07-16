2019/07/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اندلع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء، في ميناء البصرة العائم، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني جهودها لاخماده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. حريق يلتهم ميناء البصرة العائم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. حريق يلتهم ميناء البصرة العائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).