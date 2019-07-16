النفط تشكر الحشد لانقاذ “مجنون” من الغرق

2019/07/16 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعرب وكيل وزارة النفط فياض حسن نعمة، الثلاثاء، عن شكره لجهود الحشد الشعبي في درء المخاطر عن حقل مجنون النفطي في مدينة البصرة.وقال نعمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بمناسبة الذكرى الأولى لاستلام الكادر العراقي حقل مجنون النفطي شمال مدينة البصرة نتقدم بالشكر لابناء الحشد الشعبي وبالخصوص الهندسة العسكرية لمساهمتهم في […]

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