ريحان حنا : القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئنا

2019/07/16 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب ريحان حنا ايوب رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ان القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئنا.وقالت في بيان ان مسيحيي العراق يعتبرون القضية الفلسطينية قضية أزلية وأنها جزء لا يتجزأ من مباديء المسيحية خاصة وأنها تعتبر المهد الحقيقي لسيدنا المسيح (ع) ، مضيفة” ان المقاومة الفلسطينية لم تكن وليدة اليوم […]

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