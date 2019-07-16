هيئة النزاهة تعلن ان أكثر من 527 مليار دينار صُرِفَت على مشاريع مُتلكئة في بابل

2019/07/16 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة؛ بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.واشارت الدائرة في بيان ان : الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من 527 مليار دينارٍ، لافتة إلى […]

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