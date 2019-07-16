2019/07/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال مصدر كردي مطلع الثلاثاء إن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني سيتوجه الى بغداد اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للقاء الرئاسات الثلاث.وأضاف المصدر في تصريح صحفي تلقت “خطوة برس: نسخة منه أن “الوفد الذي سيرافق مسرور بارزاني، سيتألف من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور بارزاني يزور بغداد على رأس وفد رفيع وكالة خطوة برس.

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