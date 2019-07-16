الخدمات النيابية تبين اسباب حريق ميناء البصرة النفطي

2019/07/16 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، اسباب الحريق الذي اندلع في ميناء البصرة النفطي، فيما أكد اخلاء 111 عاملا ووضعهم في مكان آمن.وقال رئيس اللجنة كاظم فنجان الحمامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعلومات الحالية تشير إلى ان سبب حريق ميناء البصرة النفطي هو تماس كهربائي”، مبينا أن “الحريق اندلع في الاماكن المخصصة للعمال، فضلا […]

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