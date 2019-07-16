هيأة النزاهة: أكثر من 527 مليار دينار صُرِفَت على مشاريع مُتلكئة في بابل

2019/07/16 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة؛ بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع. وأشارت الدائرة، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، إلى أنَّ ” الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في […]

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