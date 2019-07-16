رسميا .. اعتماد موعد إقامة خليجي 24 في الدوحة

2019/07/16 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم موعد إقامة دورة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني ولغاية التاسع من شهر كانون الاول المقبلين في العاصمة القطرية الدوحة.

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