استقرار الحصة المائية لنهر الفرات وجدول الرميثة في المثنى

2019/07/16 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى، اليوم الثلاثاء، استقرار حصة المحافظة المائية لنهر الفرات وجدول الرميثة في المحافظة.

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