2019/07/16 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تخمد حريقا بميناء الخفكة في البصرة الذي يقوم بعملية تصدير النفط للاسواق العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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