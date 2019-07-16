2019/07/16 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عودة عدد من الاطفال المختطفين لدى داعش الاجرامي الى مناطقهم في نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “القيادة اشرفت على عودة عدد من الأطفال المختطفين، من اهالي غرب الموصل كانوا مختطفين لدى داعش الاجرامي في سوريا”.واضاف ان “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالتنسيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد في نينوى يشرف على اعادة اطفال كانوا مختطفين لدى داعش من سوريا للعراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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