2019/07/16 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت صحيفة الغارديان اليوم الثلاثاء إن “جونسون يزعم أن الإسلام السبب في تخلف العالم الإسلامي عن الغرب بقرون”.وتقول كاتبة المقال إن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة لقوله إن الإسلام تسبب في تخلف العالم الإسلامي عن الغرب بقرون.وتقول الكاتبة إنه في ملحق أضيف لاحقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشح المحافظين في بريطانيا: الإسلام السبب في تأخر الشرق عن الغرب وكالة خطوة برس.

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