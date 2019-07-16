سلطة الطيران المدني تناقش إعادة تفعيل ترخيص

2019/07/16 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقدت سلطة الطيران المدني العراقية، اجتماعا مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي "إياتا" وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق؛ لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام 1991 أي منذ نحو 28 عاما.

وقال مدير عام السلطة، في بيان للهيئة، صدر أمس الاثنين، إن "هذا البرنامج سيمكن شركات السفر والسياحة العراقية من الاستفادة من السوق العالمية للطيران".

وأضاف علي خليل، أنه "سيرتقي بمعايير عمل هذه الشركات بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تطور إجراءات الطيران في العراق، وتقديم الخدمات التجارية العالمية لشركات الطيران والمسافرين للوصول إلى مستويات مقبولة لهذه الشركات".

وأكد خليل، أن "سلطة الطيران المدني تنسق حاليا مع الجهات المعنية لتطبيق هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة".

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