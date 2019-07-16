الزوراء يعلق على احقية الفرق المشاركة بدوري أبطال آسيا

2019/07/16 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق نادي الزوراء الرياضي، على احقية الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم النادي، عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي، فإن بطل الدوري سيشارك في دوري المجموعات لدوري ابطال اسيا بينما يشارك بطل الكأس في الملحق”.واوضح أن “هناك عدد من وسائل […]

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