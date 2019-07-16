2019/07/16 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن فتح باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط للدور الاول للعام الدراسي (2018 – 2019)، مبينة ان العملية تستمر على مدى 15 يوما.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات فتحت باب الاعتراض على النتائج النهائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).